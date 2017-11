Иран печели влияние в Близкия изток и засега няма кой да го спре

Текстът е публикуван първоначално във “Вести”.

В репортаж от Сирия на британската медия Би Би Си, командир от иракските сили Хашд ал Шааби заявява следното: „Наречете го както искате – Шиитска линия, Шиитски полумесец, иранска зона на влияние – няма значение. Вече се случи, ние сме тук и успяхме –от Техеран до Бейрут“.

Iraqi PMU commander: There is now a land route that stretches across the Mideast – from Iran to Lebanon. "Call it what you want: A Shi'a area, a Shia crescend, an area of Iranian influence. This is the situation now. It's already in place."

